Rize'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı 12 Mart 2018, Pazartesi

Afrin'deki operasyona katılmak üzere Polis Özel Harekat timleri yola çıktı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.