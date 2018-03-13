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Rize'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı

12 Mart 2018, Pazartesi

Afrin'deki operasyona katılmak üzere Polis Özel Harekat timleri yola çıktı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.

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