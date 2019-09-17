Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Müsabakanın ardından sevinç turları atan Kayaalp'e minderden inmeden Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi. İşte Milli güreşçimizin madalya töreni...
Rıza Kayaalp 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu (Video)17.09.2019 17:42
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