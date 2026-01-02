PODCAST CANLI YAYIN
Çukurca'da çığ düşme anı kamerada

Çukurca'da çığ düşme anı kamerada

Hakkari-Çukurca kara yolunda kar yağışı sonrası tam 35 farklı noktaya çığ düştü. Karayolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sırasında dev bir çığ kütlesinin yola indiği anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ekiplerin 35 noktada temizlik yaptığı bölgede çığ riski devam ederken, yetkililer sürücülerin Van-Çukurca güzergâhında hayati tehlikeye karşı son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda acil uyarı yayınladı.

Hakkari'nin Çukurca yoluna düşen çığ anbean görüntülendi.

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalara çığ düşmeleri devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.

Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bunlar da Var

Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış TAKVİM'e konuştu
Eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış TAKVİM'e konuştu
Son dakika: Van'da mahalleye çığ düştü! 22 ev tahliye edildi
Son dakika: Van'da mahalleye çığ düştü! 22 ev tahliye edildi
İsviçre'de kayak merkezinde patlama
İsviçre'de kayak merkezinde patlama
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı yayınlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle