Çukurca'da çığ düşme anı kamerada
Hakkari-Çukurca kara yolunda kar yağışı sonrası tam 35 farklı noktaya çığ düştü. Karayolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sırasında dev bir çığ kütlesinin yola indiği anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ekiplerin 35 noktada temizlik yaptığı bölgede çığ riski devam ederken, yetkililer sürücülerin Van-Çukurca güzergâhında hayati tehlikeye karşı son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda acil uyarı yayınladı.
Hakkari'nin Çukurca yoluna düşen çığ anbean görüntülendi.
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalara çığ düşmeleri devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.