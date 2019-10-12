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Rasulayn'da 3 YPG/PKK'lı terörist daha yakalandı! İşte paketlenme görüntüleri |Video

12.10.2019 11:33

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı başarıyla sürmeye devam ediyor. Bölgeden sıcak haberler peş peşe geliyor. Son rakamlara göre öldürülen terörist sayısı 415 olurken, Suriye Milli Ordusu 3 teröristi daha sağ olarak yakaladı. İşte teröristlerin paketlenme görüntüleri...


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