Raco'da sıcak çatışma anları

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TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı. ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan teröristlerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.
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ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN ASKERLERIMIZI DAIMA MUZAFFER EYLESIN
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