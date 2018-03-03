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Raco'da sıcak çatışma anları

03 Mart 2018, Cumartesi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı. ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan teröristlerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Aslan Aslan

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN ASKERLERIMIZI DAIMA MUZAFFER EYLESIN

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evet5
hayır0
cevapla 03.03.2018 17:11
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