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"PYD/PKK Afrin'de camileri basıp Kur'an-ı Kerim yırttı"

01 Şubat 2018, Perşembe
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de imamlık yaparken terör örgütü PYD/PKK'nın tehditleri nedeniyle ilçeden kaçmak zorunda kalan Kürt imam Muhammed Çilo, örgütün Kürt halkına ve inançlarına yönelik şiddetli baskı uyguladığını söyledi.
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