Putin: Suriye'yi nüfus alanlarına bölmek kabul edilemezdir 16.09.2019 19:44

Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, "Suriye'deki aşırı gruplarla mücadele önemli bir konu. Çatışmazlık ve İdlib bölgesindeki durum endişe vericidir. Bu bölge teröristlere sığınak olmamalıdır. Suriye'yi nüfus alanlarına bölmek kabul edilemezdir." diye konuştu.