Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınına katıldı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 3 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, yerel çeşitliliklerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yönetmeliğin detaylarını anlattı. Yönetmelikle ilgili "dünyanın birçok ülkesinin çıkarmak isteyip de çıkartamadığı bir yönetmeliktir. Ata tohumlarımızı kimse sahiplenemeyecek. Çünkü bu tohumlar milletindir, Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Bu tohumlardan marketlere sunuldu. Ancak seneye daha fazla üreteceğiz. İsteyen her vatandaşımıza da, ne ekmek istiyorsa fidelerini göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
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