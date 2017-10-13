Portakal: Bana hastalıklı kafa diyebilirsiniz

FOX TV Ana Haber'de Portakal, müftülere evlendirme yetkisi verilmesiyle ilgili; "Sorgulayan bir insanım özellikle iktidar beni çok ilgilendiriyor. Sorguladığım nokta şu: bu kanunun altında başka bir neden var mı? Güvenemediğim için soruyorum. Bunla ne yapmak istiyorlar. Ben ve benim gibi bir çok insanda öyle bir intiba bıraktılar ki atılan her adımda bir şey arar oldum. Bana hastalıklı kafa diyebilirsiniz."
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