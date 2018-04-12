Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı 11 Nisan 2018, Çarşamba

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı