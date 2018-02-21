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PÖH'ler Afrin'e dualarla uğurlandı

21 Şubat 2018, Çarşamba
Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 44 kişilik 2 tim, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı. Vali Zorluoğlu: "Türkiye olarak Van olarak sizlerle gurur duyuyoruz, milletimiz dualarıyla sizlerledir" dedi.
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