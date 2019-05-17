PKK'ya darbe üstüne darbe

Siirt Eruh'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist öldürüldü. Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
PKK'ya darbe üstüne darbe17.05.2019 10:15
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