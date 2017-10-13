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PKK’lı hainin öldüğü portakal bahçesi ilk kez görüntülendi

09 Ekim 2017, Pazartesi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ölen PKK'lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi ilk kez görüntülendi.
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