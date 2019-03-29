PKK elebaşı Murat Karayılan'dan Zillet İttifakı için skandal çağrı 29.03.2019 17:17

AK Parti-MHP ittifakını hedef gösteren PKK elebaşı Murat Karayılan, CHP-HDP-İP ve Saadet’ten oluşan Zillet İttifakı için skandal çağrı yaptı. Teröristbaşı Karayılan, "Türkiye’deki demokrasi güçleri, demokratik kimseler, sanatçılar, yazarlar; AK Parti'nin, Erdoğan ve Bahçeli'nin yürüttüğü bu tehlikeli politikaya karşı durmaları gerekiyor." diyerek Zillet İttifakı için destek istedi.