Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada

Pendik'te pompalı tüfekli 2 zanlının kuyumcu soymaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekli 2 soyguncu gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuya girmişti. Kuyumcu Sunay Erdoğan'ın direnmesi üzerine ateş açan zanlılar bir şey alamadan olay yerinden kaçmıştı. Kuyumcunun bacaklarından yaralandığı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu 2 kişinin peş peşe kuyumcuya geldiği görülüyor. Elinde pompalı tüfek olan zanlı içeri girerken diğeri dışarıda kalıyor. Kısa süre sonra zanlılar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.
Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada30 Kasım 2018, Cuma
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