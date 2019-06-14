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Pençe Harekatı sürüyor! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

14.06.2019 10:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu." denildi.


Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

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