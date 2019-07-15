Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal seslendirdi! Duygulandıran 15 Temmuz klibi

FETÖ hainlerinin kalkıştığı o gecenin yani 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yurdun her köşesinde anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz'un yıldönümünde hazırlanan 'Ne sandın' isimli 15 Temmuz klibi büyük beğeni topladı. Klibi Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal seslendirdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. İhanet girişimi, kahraman milletin sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı. 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yurdun her köşesinde anma etkinlikleri düzenleniyor. TRT tarafından hazırlanan 'Ne sandın' isimli 15 Temmuz klibi büyük beğeni topladı. Klibi Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal seslendirdi.
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