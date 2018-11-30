Parkta dehşet! 'Bu park bizim mekanımız, fotoğraf çekemezsiniz' 30 Kasım 2018, Cuma

Adana'da arkadaşıyla birlikte gezmeye gittiği parkta fotoğraf çektirirken yanına gelen şahıs tarafından "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" denilerek bıçaklanan genç ölürken, arkadaşı yaralandı. Polis yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyerek, olaydan 3 gün sonra katil zanlısı 16 yaşındaki iki çocuğu yakaladı.