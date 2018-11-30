Adana'da arkadaşıyla birlikte gezmeye gittiği parkta fotoğraf çektirirken yanına gelen şahıs tarafından "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" denilerek bıçaklanan genç ölürken, arkadaşı yaralandı. Polis yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyerek, olaydan 3 gün sonra katil zanlısı 16 yaşındaki iki çocuğu yakaladı.
Parkta dehşet! 'Bu park bizim mekanımız, fotoğraf çekemezsiniz'30 Kasım 2018, Cuma
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