Paris’te Sarı Yelekliler eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor.Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.
Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü...21.09.2019 20:06
- Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü...
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