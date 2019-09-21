Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü... 21.09.2019 20:06

Paris’te Sarı Yelekliler eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor.Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.