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Özel harekat polisleri Afrin'e dualarla uğurlandı

21 Şubat 2018, Çarşamba
Muş'ta görevli polis özel harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.
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