Özel harekat, jandarma, çevik kuvvet geldi! Tokat'ta ortalık karıştı

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.
Özel harekat, jandarma, çevik kuvvet geldi! Tokat'ta ortalık karıştı18.08.2019 22:52
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