Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. 15 aylık eşi Feyza Aktan ile 15 dakikada boşanan Özcan Deniz, kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Hayranlarının sahneye tırmanmasıyla ne yapacağını şaşıran 47 yaşındaki Özcan Deniz hiç şikayet etmedi. Selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından sık sık kesilen Deniz, "Bu ilgi beni çok mutlu etti" dedi. 8 yıl aranın ardından Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz'in anlaştığı ücret ise herkesi şok etti.
Özcan Deniz'in konser ücreti ağızları açık bıraktı! Kadınların ilgisinden rahatsız olmadığını belirten Özcan Deniz...01.07.2019 11:04
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