Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi05 Kasım 2018, Pazartesi
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