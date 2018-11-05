Haberler Web TV Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi

Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi

05 Kasım 2018, Pazartesi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları