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Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, arkadaşı kurtuldu

07 Kasım 2018, Çarşamba

KONYA'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile durdukları göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balcığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.


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