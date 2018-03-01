Teknolojinin gelişmesiyle hırsızların yöntemleri de değişti. Özellikle oto hırsızları artık sinyal kesici olarak bilinen jammerları kullanıyorlar. Bu yöntemle kapının açık kalmasını sağlıyorlar. Peki sürücüler araçlarını hırsızlardan koruyabilmek için ne yapmalı? Uzmanından tüyolar.
Oto hırsızlarının yeni tuzağı: Jammer!01 Mart 2018, Perşembe
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