ÖSO'nun ilerleyişi böyle görüntülendi

Türk askeri ve ÖSO mensuplarının Gülbaba Köyünden Afrin'e karadan girmesi görüntülendi 'Zeytin Dalı Haraketı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensuplarının, Kilis'in Gülbaba Köyünden Afrin'e karadan girmesi görüntülendi. Afrin'e giren ÖSO mensuplarının dışarıdan olacak sızmalara karşı kollarına sarı bant taktığı görüldü, Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKKYPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı.
ÖSO'nun ilerleyişi böyle görüntülendi22 Ocak 2018, Pazartesi
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