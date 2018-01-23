ÖSO, YPG’li teröristleri bir bir teslim alıyor! 23 Ocak 2018, Salı

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.