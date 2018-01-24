ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Zeytin Dalı harekatının dördüncü gününde teröristlere yönelik operasyon devam ederken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Üsteğmen Oguz Kaan Usta'nın şehit düştüğü köye giren Türk Özel Kuvvetleri ve ÖSO askerleri şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Acı haberin hemen ardından Üsteğmenin şehit düştüğü Ömeroğlu Köyü'nün teröristlerden temizlendiği bilgisi ajanslara düştü. Afrin'de huzur koridoru açacak olan Zeytin Dalı operasyonunun sürdüğü sıcak bölgede gelişmeleri an be an takip eden Sabah Muhabiri Uğur Yıldırım, ÖSO içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Tümeni'nin başındaki komutan Ahmet Fatih'in "Bugün çok büyük bir operasyona başladık. TSK öncülüğünde tanklarla girdiğimiz Ömeroğlu köyünü teröristlerden temizledik ve şehidimizin kanını yerde bırakmadık" dediğini aktardı.
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