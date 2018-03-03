TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco merkezinde kontrol sağlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Özgür Suriye Ordusu Doğu Birlikleri Komutanı Ebu Hatem Şakra, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Raco'dan sonraki hedefin Şeyh Halil noktası olduğunu söyledi. Sürdürülen operasyonlarda sivillere zarar verilmediğinin altını çizdi.