TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco merkezinde kontrol sağlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Özgür Suriye Ordusu Doğu Birlikleri Komutanı Ebu Hatem Şakra, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Raco'dan sonraki hedefin Şeyh Halil noktası olduğunu söyledi. Sürdürülen operasyonlarda sivillere zarar verilmediğinin altını çizdi.
- Şerif Kunt ilk maçına çıktı
- Kel Tepe gazisi uzman çavuş o anları anlattı
- 'Onlar önce vatan dedi'
- Raco'da sıcak çatışma anları
- Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadını hastaneye böyle yetiştirdi
- "Zeytin Dalı"nın kadın subayları
- O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Türk Ordusu 100 yıl sonra Raco'da!
- Raco'daki cephe hattında yeni görüntüler
- Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı!
- PAEM'den Zeytin Dalı Harekatı'na özel koreografi
- Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.