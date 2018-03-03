Yol Durumu

Komutanı Ebu Hatem Şakra'dan açıklaması

03 Mart 2018, Cumartesi

ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında merkezinde kontrol sağlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Özgür Ordusu Doğu Birlikleri Komutanı Ebu Hatem Şakra, yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. 'dan sonraki hedefin noktası olduğunu söyledi. Sürdürülen operasyonlarda sivillere zarar verilmediğinin altını çizdi.

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