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Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Çite bağlanan 2 çocuğu polis kurtardı

30 Kasım 2018, Cuma

Osmaniye’de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı.


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