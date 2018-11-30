Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Çite bağlanan 2 çocuğu polis kurtardı

Osmaniye’de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı.
Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Çite bağlanan 2 çocuğu polis kurtardı30 Kasım 2018, Cuma
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