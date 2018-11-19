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Önlem alınmadı, 2 kadın betona saplandı

19 Kasım 2018, Pazartesi

Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.


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