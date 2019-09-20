Okulda Dehşet Anları... 5. sınıf öğrencisi, 3. kattaki sınıf camından aşağıya düştü 20.09.2019 18:27

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıf camında aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5.sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3. katta bulunan sınıfının camına çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın camına çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve aşağıya düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.