Okulda Dehşet Anları... 5. sınıf öğrencisi, 3. kattaki sınıf camından aşağıya düştü

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıf camında aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5.sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3. katta bulunan sınıfının camına çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.
Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın camına çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve aşağıya düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.