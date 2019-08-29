ODA TV'de İmamoğlu depremi! Nihat Genç, Soner Yalçın'ın sitesini topa tuttu: Ruhen satıldı! 29.08.2019 12:22

Yazar Nihat Genç, uzun yıllar yazdığı ODA TV'yi adeta topa tuttu. Daha önce "ODA TV'de sapmalar var, Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir." diyerek ODA TV'den ayrıldığını duyuran Nihat Genç bu kez de ODA TV'nin nasıl İmamoğlu'nun eline geçtiğini yazdı. "ODA TV ruhen satılmıştır" diyen Genç, "ODA TV, yeni CHP, Cumhuriyet, Sözcü ve Halk TV’yle birlikte yeni bir yola girmişler" diyerek ittifakı açığa çıkardı.

İmamoğlu haberlerinin merkezi basın danışmanı Murat Ongun olduğunu vurgulayan Genç, "İmamoğlu haberlerinin elekten ve testten ve eleştiriden ve editöryodan geçirilmeden ODATV'ye saat başı dakika başı girmesine sebep başka ne olmalı, aklım almıyor." dedi.



"PKK'YA DAYANARAK HABER YAPTILAR"

Diyarbakır HDP binası önünde PKK'ya 'oğlumu geri verin' diyerek baş kaldıran anneye ilişkin ODA TV'nin yaptığı haberle ilgili konuşan Genç, "ODA TV, devreye girdi ve PKK'ya yakın bir haber ajansına dayanarak acılı kadının eylemini manipüle eden bir haber yaptı. ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa dayanarak, dedi ki, dağa kaçırıldığı söylenen çocuğu ailesi evlendirmek istiyormuş, evlenmemek için kaçtı. Oysa bildiğimiz ODA TV, PKK'ya yakın kaynağa değil bilakis acılı anneye dayanarak haber yapabilmeliydi." dedi.

"ARTIK ODA TV'NİN RUHU TUTSAK!"

PKK kaynaklarına dayanarak habercilik yaptığını iddia eden ODA TV'nin İmamoğlu ve tayfasının eline düştüğünü ifade eden Genç, ODA TV satıldı mı sorusuna ise "ODA TV ruhen satıldı'. yanıtını verdi.