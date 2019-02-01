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Nurettin Soyer'in işkencesine uğrayan ülkücüler konuştu

01 Şubat 2019, Cuma

CHP-İyi parti ve gizli ortakları HDP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babası darbe döneminin savcısı Nurettin Soyer'in geçmişinin ne kadar karanlık olduğu deşifre olmuştu. Baba Soyer'in talimatıyla askeri cezaevinde tutuklu olan yüzlerce ülkücü mahkuma işkence yapılmıştı. O dönemi yaşayan ve cezaevinde kalan ülkücüler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.



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