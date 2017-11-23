Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler! 22 Kasım 2017, Çarşamba

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın, dün katıldığı bir davette kullandığı skandal sözler büyük tepki topladı. Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, yanındakilerin kulağına bir şeyler söylemesi üzerine, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı. Yerlitaş'ın bu görüntülerine takipçilerinden büyük tepki geldi.