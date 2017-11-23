Yol Durumu

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler!

22 Kasım 2017, Çarşamba

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın, dün katıldığı bir davette kullandığı skandal sözler büyük tepki topladı. Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, yanındakilerin kulağına bir şeyler söylemesi üzerine, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı. Yerlitaş'ın bu görüntülerine takipçilerinden büyük tepki geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları