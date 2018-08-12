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Nihat Genç ABD'yi destekleyen CHP'lileri yerden yere vurdu

12 Ağustos 2018, Pazar

Nihat Genç, ABD'nin Türkiye'ye kur üzerinden yaptığı saldırıları fırsat bilerek muhaliflik adı altında ABD safında hareket eden Muharrem İnce ve CHP'lileri yerden yere vurdu: "FETÖ ve PKK ile beraber olacaksın, ABD dolar üzerinden operasyon çekince hemen ABD'nin tarafına geçeceksin, hangi Cephedesiniz belli değil. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum."

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