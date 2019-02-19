Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın yatak odası görüntüleri hacker tarafından internete sızdı! 19.02.2019 13:29

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın birlikte olduğu döneme ait uygunsuz görüntüleri internete sızdı. Daha önce aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlü isimler de hacker kurbanı olmuştu. 40 yaşındaki Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı. İkilinin internete sızan görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği tespit edildi.