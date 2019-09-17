Neslican Tay kanserle 4. savaşında! İşte Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin hikayesi (Video) 17.09.2019 13:13

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan Daha önce 3 kez kanseri atlatan, geçtiğimiz haziran ayında 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay yoğun bakımda. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, tam bir savaşçıydı. 3 kez kanseri yenmeyi başardı. Verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazandı. Yoğun bakıma kaldırılan Neslican'a sosyal medyadan destek mesajları yağıyor. Peki, Neslican Tay kimdir? İşte Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin hikayesi...

Neslican Tay (21) kansere karşı verdiği mücadeleyle Türkiye'yi etkiledi. Tay, 2017'de kemik kanserine yakalandığını öğrendi. Tüm bacağını saran tümör nedeniyle zor günler geçirdi. Kemoterapi tedavisi sonuç vermedi. 2018'de sol bacağı kesildi. Ancak o pes etmedi. "Bacağım yok ama enerjim var" dedi. Eğitimine devam etti. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne girdi. Kanseri de yendi. Ancak hastalık genç kızı terk etmedi. Tümör önce akciğerinde sonra da akciğer zarında tespit edildi. Neslican ise vazgeçmedi. Kanseri 3 kez alt etti. Tam "Kötü günler geride kaldı" derken kanser 4. kez nüksetti. Neslican'ın durumu kötüleşti. Talihsiz genç kız İstanbul Bağcılar'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kanserle olan mücadelesiyle binlerce kişiye örnek olan ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kan bağışı çağrısı üzerine sosyal medyadan kampanya düzenlendi. Kan ihtiyacı kısa sürede giderildi. Hastane direktörü Özer Koca, "İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterecek" dedi. Tek yürek olan milyonlar, Neslican'a destek mesajları gönderdi.

Neslican Tay yoğun bakıma alınmadan önce "Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun" mesajını verdi.



TÜRKİYE TEK YÜREK

Kanserle olan mücadelesiyle binlerce kişiye örnek olan Neslican Tay için binlerce insan tek yürek oldu. Aralarında ünlülerin de bulunduğu binlerce kişi Tay için destek mesajları atarak güzel temennilerde bulundu:

Pes etmek yok.

Bunu da atlatacaksın.

Dualarımız seninle.

Seni seviyoruz...

Kanseri yeneceksin.

Sen savaşçısın unutma!

Güzel haberlerini alacağız biliyoruz...

Kazanan sen olacaksın Neslican!

Kalbimiz ve dualarımız seninle.

Diren Neslican.

Bu savaşın kazananı sen olacaksın.

Sen örneksin, sen umutsun, sen çiçeksin ve inanıyoruz ki yeniden açacaksın.

Hastalara umut oldun, savaşmayı öğrettin.

İyileşmeni, aramıza dönmeni dört gözle bekliyoruz.

Ne kadar güçlü olduğunu bize tekrar göster.

Güçlü olan kanser değil sensin.

Rabbim acil şifalar versin.

Dayanırsın sen.

Daha görecek güneşli günler var....

