Negredo serbest kaldı

Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo'nun sözleşmesi feshedildi ve oyuncu serbest duruma çıktı.
Negredo serbest kaldı13 Ocak 2019, Pazar
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