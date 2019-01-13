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Negredo serbest kaldı

13 Ocak 2019, Pazar

Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo'nun sözleşmesi feshedildi ve oyuncu serbest duruma çıktı.


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