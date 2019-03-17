Haberler Web TV Necmettin Kesgin'den CHP Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili yeni iddialar

Necmettin Kesgin'den CHP Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili yeni iddialar

17.03.2019 17:23

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet skandalını ortaya koyan Necmettin Kesgin, yeni iddialarda bulundu. Kesgin, adli sicil kaydının temiz olduğunu, kendisini "çocuk istismarıyla" suçlayan Yavaş'ın iftira attığını ileri sürdü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları