Necmettin Kesgin'den CHP Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili yeni iddialar 17.03.2019 17:23

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet skandalını ortaya koyan Necmettin Kesgin, yeni iddialarda bulundu. Kesgin, adli sicil kaydının temiz olduğunu, kendisini "çocuk istismarıyla" suçlayan Yavaş'ın iftira attığını ileri sürdü.