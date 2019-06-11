NATO tatbikatında Rusya-ABD gerilimi! Rus savaş jeti ABD uçağını engelledi 11.06.2019 19:31

Baltık Denizi semaları, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime sahne oldu. Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarına önleme yaptı. Gerilimin arttığı işte o anlar.