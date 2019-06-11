NATO tatbikatında Rusya-ABD gerilimi! Rus savaş jeti ABD uçağını engelledi

Baltık Denizi semaları, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime sahne oldu. Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarına önleme yaptı. Gerilimin arttığı işte o anlar.
NATO tatbikatında Rusya-ABD gerilimi! Rus savaş jeti ABD uçağını engelledi11.06.2019 19:31
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