NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi. InSight, Kızıl Gezegen'den çektiği ilk fotoğrafı gönderdi.
NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi26 Kasım 2018, Pazartesi
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