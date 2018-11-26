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NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi

26 Kasım 2018, Pazartesi

NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi. InSight, Kızıl Gezegen'den çektiği ilk fotoğrafı gönderdi.


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