Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, yarışma tarihi boyunca sorulan birbirinden güzel sorularla gündem olmayı başardı. Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan sorulardan bir tanesi de "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu oldu. Kardeş olan iki Osmanlı padişahının sorulduğu soruda şıklar A- I. Abdülhamid ve 2. Abdülmecid, B- 1. Abdülhamid ve II. Abdülhamid, C- Abdülaziz ve II. Abdülhamid, D- Abdülmecid ve Abdülaziz olarak verildi. Peki çok konuşulan "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusunun cevabı neydi? İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevabı...
Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu: Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?14.08.2019 11:03
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- Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu: Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
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