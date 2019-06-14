Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran A Haber’e telefonla bağlanarak alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Murat Alan’ın FETÖ’cü teröristlerle mücadele ederken de hedef haline getirildiğini belirten Kıran, “milli ve yerli gazetecilere yönelik saldırıdır” dedi. Kıran konuşmasına şöyle devam etti: Terör örgütü PKK ile ilgili haber yapan gazeteciler bu ülkede hedeftir. Murat Alan’a saldırının en önemli kaynağı başta ODA TV, Sözcü ve Halk TV’dir.
"Murat Alan'ı hedef haline getiren ODA TV, Sözcü ve Halk TV'dir"14.06.2019 17:01
- "Murat Alan'ı hedef haline getiren ODA TV, Sözcü ve Halk TV'dir"
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