Müjdat Gezen yine haddini aştı! Halk TV’de skandal ifadeler 22 Aralık 2018, Cumartesi

Sözde, oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen, Halk TV’de, Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Halk TV'de sahnelenen skandala tepkiler çığ gibi…

Her fırsatta, halkı aşağılayan ve hor gören küstahlar yine sahneye çıktı, Halk TV'de millete had bildirmeye kalktı. Tiyatro oynar gibi yıllardır değişmeyen milli değerlere ve millete saldırılarının bir benzerini sergiledi.

ALÇAK İFADELER

Halk TV'de sözde, oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen, halkın oylarıyla seçilen Başkan Erdoğan'a karşı alçakça ifadeler kullandı.

Had bildirmeye kalkan kendini bilmez Müjdat Gezen'in o sözleri salondakiler tarafından da alkışlandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi sözde gazetecilerin de alkışladığı, Halk TV'de sahnelenen skandala tepkiler çığ gibi geldi.

Adında 'halk' olan tv kanalı, Türkiye ve millete karşı yapılan her operasyonu savunmasıyla biliniyor. Gerek, Gezi provokasyonunda yaptığı yayınlar, gerekse 17-25 Aralık darbe girişimine sahip çıkan yayınları, bunun en büyük kanıtı.