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Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş! Mahkemede dikkat çeken ifadeler

19.09.2019 22:43

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılan, o dönem İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.


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