Muharrem İnce’nin mitinginde intikam sloganları 23 Haziran 2018, Cumartesi

İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ

Mitingteki kalabalıktan "intikam intikam" sloganları yükseldi.



İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda "intikam duygusu ile devlet yönetilmez" demesine rağmen kalabalığın bu kin dolu sloganlarına karşı sessiz kalarak adeta skandala göz kırptı.



"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" sözünü veren İnce, birçok sınavında olduğu gibi bunda da sınıfta kaldı!