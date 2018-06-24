Muharrem İnce’nin mitinginde intikam sloganları

İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ
Mitingteki kalabalıktan "intikam intikam" sloganları yükseldi.
İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda "intikam duygusu ile devlet yönetilmez" demesine rağmen kalabalığın bu kin dolu sloganlarına karşı sessiz kalarak adeta skandala göz kırptı.
"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" sözünü veren İnce, birçok sınavında olduğu gibi bunda da sınıfta kaldı!
Muharrem İnce’nin mitinginde intikam sloganları23 Haziran 2018, Cumartesi
İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ
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