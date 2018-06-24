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Muharrem İnce’nin mitinginde intikam sloganları

23 Haziran 2018, Cumartesi

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine saatler kala CHP adayı Muharrem İnce, İstanbul Maltepe'de mitin düzenledi.

İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ
Mitingteki kalabalıktan "intikam intikam" sloganları yükseldi.

İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda "intikam duygusu ile devlet yönetilmez" demesine rağmen kalabalığın bu kin dolu sloganlarına karşı sessiz kalarak adeta skandala göz kırptı.

"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" sözünü veren İnce, birçok sınavında olduğu gibi bunda da sınıfta kaldı!

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