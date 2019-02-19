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Muğla'dan acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

19.02.2019 12:04

Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.


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