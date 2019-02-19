Muğla'dan acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'dan acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı19.02.2019 12:04
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