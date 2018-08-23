Yol Durumu

Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı

23 Ağustos 2018, Perşembe

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

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