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Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasına damga vuran İstiklal Marşı sorusu

12.07.2019 22:53

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasının 3. bölümü izleyici ile buluştu. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Müge Anlı'nın sunduğu yarışmada “İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane ‘millet’ kelimesi vardır?” sorusu soruldu. İşte yarışmacıların verdiği cevap...



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