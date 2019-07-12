ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasının 3. bölümü izleyici ile buluştu. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Müge Anlı'nın sunduğu yarışmada “İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane ‘millet’ kelimesi vardır?” sorusu soruldu. İşte yarışmacıların verdiği cevap...
Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasına damga vuran İstiklal Marşı sorusu12.07.2019 22:53
- Uluslararası medya, FETÖ’nün yalanlarına hizmet etmiş! İkinci darbe bildirimi FOX TV’de okutulmak istendi
- Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasına damga vuran İstiklal Marşı sorusu
- 15 Temmuz türküsü ilk kez A Haber'de yayınlandı
- İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Son dakika: Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü var
- Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı'nın S-400'lerin konuşlanacağı yerle ilgili analizleri dalga konusu oldu!
- Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama
- Rusya Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının videosunu yayınladı
- Son dakika haberi: Körfez'de yüksek tansiyon! İngiltere'den yeni savaş gemisi kararı
- Denizaltıya uyuşturucu operasyonu kamerada
- İstanbul'da tekerlek kazası sonrası ağır yaralanan çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama
- Hatay'da çocuğunu döverek öldüren cani babanın cezası belli oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.